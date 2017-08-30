У Криму продають "віджаті" у Коломойського заправки - росЗМІ

Окупаційна "влада" Криму виставили на продаж 5 автозаправок, які раніше належали українському бізнесменові Ігорю Коломойському і були "націоналізовані" після анексії півострова Росією.

Про це повідомила прес-служба так званого "міністерства майнових і земельних відносин Криму", передає ТАСС.

"Уряд Республіки Крим виставить на продаж шляхом проведення аукціону ... нерухоме майно (п'ять АЗС), закріплене ... за державною автономною установою "Розпорядча дирекція майна Республіки Крим", - йдеться в повідомленні.

Представники окупантів заявили, що дане майно належало Ігорю Коломойському.

Мінімальна вартість п'яти АЗС оцінюється в 107,2 млн руб.

"Кошти, виручені від продажу АЗС, влада планує витратити на компенсаційні виплати кримським вкладникам українських банків", - додали в "міністерстві".

Як повідомлялося, окупанти виставили на продаж кримські мережі АЗС, що належали групі "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Їх оцінили у 10,66 млн доларів.

У Криму групі "Приват" належала 41 АЗС (десята частина розташованих на півострові станцій). З них 15 АЗС працювали під брендом "Укрнафта", ще 15 АЗС - ANP, чотири - "Сентоза" і 7 АЗС - "Авіас".

Як відомо, окупаційна влада Криму також "націоналізувала" три санаторії і готель, які належать структурам, пов'язаним з Коломойським. У нього забрали пансіонати "Енергетик", "Масандра", "Кастрополь", а також готель "Крим". Всі об'єкти розташовані в Ялті.

При окупації Криму Росією в 2014 році було "націоналізовано" 250 об'єктів, що належали Україні і українському бізнесу. Загальна вартість майна оцінюється в 1 млрд доларів.

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