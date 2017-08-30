Всі розділи
Укр / Рус

Зять мексиканського мільярдера зацікавився портами України

Середа, 30 серпня 2017, 15:10

Відомий мексиканський архітектор Фернандо Ромеро, глобальний інвестор і представник сім'ї мільярдерів Ромеро-Слім, вважає Україну цікавим ринком для можливих інвестицій.

Як сказав Ромеро журналістам в Києві, серед цікавих йому сфер - аеропорти і морські порти, логістика, сучасні інфраструктурні проекти, передає "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що Україна має багато схожого з Мексикою - значне майнове розшарування населення та близькість до більших і багатих ринків, однак йому цікавий і її внутрішній ринок, з огляду на 40 млн населення.

Серед інших позитивних моментів він виділив досягнутий в країні прогрес за останні три роки та Угоду про асоціацію та поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі з ЄС.

На думку Ромеро, сьогодні правильний момент для інвестування в Україну і можливої ​​реалізації проектів державно-приватного партнерства або концесії.

Ромеро відвідав Одесу і Київ, і ознайомився з портовою інфраструктурою і столичними аеропортами, включаючи Гостомель.

Фернардо Ромеро, зять Карлоса Сліма, є директором міжнародної архітектурної фірми FR-EE, що займається промисловим дизайном.

Серед найбільших проектів - новий міжнародний аеропорт в Мехіко площею 667 тис. кв. метрів, розпочатий у 2014 році з планованим завершенням у 2020 році і оціночною вартістю близько 4 млрд доларів.

Карлос Слім Елу - мексиканський мільярдер, з 2010 по 2013 рік посідав перший рядок в рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes.

Читайте також: Між водою і суходолом: як повернути українські порти до життя

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

порти Мексика
Матеріали за темою
Пропускна здатність залізниці в Одесі втричі менше попиту - АМПУ 28 серпня 2017, 16:45
Порт Маріуполя може втратити половину вантажів через Керченський міст 23 серпня 2017, 13:10
Китайці приступили до днопоглиблення в порту Южний 21 липня 2017, 15:00
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті