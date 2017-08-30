Зять мексиканського мільярдера зацікавився портами України

Відомий мексиканський архітектор Фернандо Ромеро, глобальний інвестор і представник сім'ї мільярдерів Ромеро-Слім, вважає Україну цікавим ринком для можливих інвестицій.

Як сказав Ромеро журналістам в Києві, серед цікавих йому сфер - аеропорти і морські порти, логістика, сучасні інфраструктурні проекти, передає "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що Україна має багато схожого з Мексикою - значне майнове розшарування населення та близькість до більших і багатих ринків, однак йому цікавий і її внутрішній ринок, з огляду на 40 млн населення.

Серед інших позитивних моментів він виділив досягнутий в країні прогрес за останні три роки та Угоду про асоціацію та поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі з ЄС.

На думку Ромеро, сьогодні правильний момент для інвестування в Україну і можливої ​​реалізації проектів державно-приватного партнерства або концесії.

Ромеро відвідав Одесу і Київ, і ознайомився з портовою інфраструктурою і столичними аеропортами, включаючи Гостомель.

Фернардо Ромеро, зять Карлоса Сліма, є директором міжнародної архітектурної фірми FR-EE, що займається промисловим дизайном.

Серед найбільших проектів - новий міжнародний аеропорт в Мехіко площею 667 тис. кв. метрів, розпочатий у 2014 році з планованим завершенням у 2020 році і оціночною вартістю близько 4 млрд доларів.

Карлос Слім Елу - мексиканський мільярдер, з 2010 по 2013 рік посідав перший рядок в рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes.

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