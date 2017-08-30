Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що восени Верховна Рада повинна прийняти п'ять пакетів законопроектів реформ.

Про це прем'єр сказав в ході засідання Кабінету Міністрів України 30 серпня.

"Це рішення, які забезпечать нам економічне зростання", - заявив Гройсман.

За його словами, дані законопроекти можуть бути прийняті або в першому, або в другому читанні, при цьому вони повністю готові для схвалення парламентом.

"Це пенсійна реформа, освітня реформа, електронні довірчі послуги, медична реформа, міжнародні стандарти фінансової звітності", - сказав Гройсман.

За його словами, законопроекти в рамках п'яти пакетів цих реформ "знаходяться на фінішній прямій".

13 липня Верховна Рада в першому читанні проголосувала за пенсійну реформу. Її проект Кабмін схвалив 17 травня.

Пенсійна реформа, зокрема, передбачає скасування обмежень на пенсії працюючим пенсіонерам, скасування особливих умов виходу на пенсію, поступову ліквідацію дефіциту Пенсійного фонду та інше.

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Економічна правда