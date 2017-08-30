Нацбанк зміцнив курс гривні на 8 копійок

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 30 серпня на 8 копійок та встановив його на рівні 25,44 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 30,65 гривні. За 10 російських рублів дають 4,3464 гривні.

Нагадаємо, 29 серпня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 25,44-25,46 гривні за долар.

Економічна правда