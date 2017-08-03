Білоруський бізнесмен передумав купувати "дочку" Сбербанку

Компанія білоруського бізнесмена Віктора Прокопені VP Capital відкликала з Національного банку України заявку на придбання ПАТ "Сбербанк".

Про це повідомили агентству "Інтерфакс" у компанії.



"Ми ухвалили рішення відкликати з НБУ заявку на купівлю українського ПАТ "Сбербанк" для того, щоб сконцентруватися на інших планованих інвестиціях і проектах, над якими ми працюємо", - сказав представник VP Capital.

За словами представника компанії, "очевидно, що придбання підрозділу міжнародного банку є неймовірно складним процесом, що потребує великої кількості часових ресурсів".

"Ми, як і раніше, вважаємо, що на сьогодні купівля бізнесу Сбербанку України - це чудова інвестиційна можливість, але ми вирішили сфокусуватися на інших проектах", - зазначив він.

У VP Capital наголосили, що заявку було відкликано з власної ініціативи компанії. "Причина відкликання заявки - наша внутрішня", - сказав співрозмовник агентства.

При цьому в компанії прокоментували нещодавню відмову НБУ погоджувати придбання істотної участі в київському Сбербанку Саїду Гуцерієву та Григорію Гусельникову.

"Наша заявка не має нічого спільного із заявкою Гуцерієва та Гусельникова. Рішення про відкликання нашої заявки не пов'язане з їхньою заявкою", - зазначив представник VP Capital.

Говорячи про купівлю білоруського Паритетбанку, в VP Capital повідомили, що "Паритетбанк залишається власністю його поточного власника - Республіки Білорусь".

Як повідомлялося, Національний банк отримав 30 червня пакет документів від громадянина Білорусі та Кіпру Віктора Прокопені для узгодження опосередкованого (через "Парітетбанк") придбання 100% акцій Сбербанку.

30 червня білоруський IT-підприємець Віктор Прокопеня заявив про плани купити Сбербанк.

Рекомендуємо почитати: Вхід — рубль, вихід — два: чому Сбербанку буде складно піти з України