Росія ввела тимчасову заборону на постачання живих свиней і свинарської продукції з Румунії через кілька днів після заборони на в'їзд віце-прем’єра РФ Дмитра Рогозіна до країни.

Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на заяву Россільгоспнагляду.

У Росії пояснили, що причиною заборони на постачання живих свиней і свинарської продукції з Румунії є спалах африканської суми свиней (АЧС) в цій країні.

"Россільгоспнагляд повідомляє, що у зв'язку з реєстрацією спалаху африканської чуми свиней на території Румунії ... з 2 серпня 2017 року вводяться тимчасові обмеження на ввезення до Росії з усієї території Румунії живих свиней, їх генетичного матеріалу, свинини і сирих свинячих м'ясопродуктів, м'яса від диких кабанів...", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, з 2 серпня 2017 року також вводяться тимчасові обмеження на транзит по території Російської Федерації живих свиней з Румунії, а також живих свиней, які прямують транзитом через територію Румунії в Росію.

Нагадаємо, Румунія заборонила перетин її повітряного простору літаку, на борту якого перебував російський віце-прем'єр Дмитро Рогозін.

Москва висловила рішучий протест тимчасовому повіреному в справах Румунії в Росії в зв'язку з забороною Бухареста на проліт літака.

Російський віце-прем'єр летів до Молдови для участі у заходах на території Придністров'я на запрошення президента Ігоря Додона.

2 серпня Молдова оголосила віце-прем’єра РФ Дмитра Рогозіна персоною нон грата.

Європейська правда