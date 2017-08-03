РФ призупинила ввезення свиней з Румунії після заборони на в'їзд Рогозіна
Росія ввела тимчасову заборону на постачання живих свиней і свинарської продукції з Румунії через кілька днів після заборони на в'їзд віце-прем’єра РФ Дмитра Рогозіна до країни.
Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на заяву Россільгоспнагляду.
У Росії пояснили, що причиною заборони на постачання живих свиней і свинарської продукції з Румунії є спалах африканської суми свиней (АЧС) в цій країні.
"Россільгоспнагляд повідомляє, що у зв'язку з реєстрацією спалаху африканської чуми свиней на території Румунії ... з 2 серпня 2017 року вводяться тимчасові обмеження на ввезення до Росії з усієї території Румунії живих свиней, їх генетичного матеріалу, свинини і сирих свинячих м'ясопродуктів, м'яса від диких кабанів...", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, з 2 серпня 2017 року також вводяться тимчасові обмеження на транзит по території Російської Федерації живих свиней з Румунії, а також живих свиней, які прямують транзитом через територію Румунії в Росію.
Нагадаємо, Румунія заборонила перетин її повітряного простору літаку, на борту якого перебував російський віце-прем'єр Дмитро Рогозін.
Москва висловила рішучий протест тимчасовому повіреному в справах Румунії в Росії в зв'язку з забороною Бухареста на проліт літака.
Російський віце-прем'єр летів до Молдови для участі у заходах на території Придністров'я на запрошення президента Ігоря Додона.
2 серпня Молдова оголосила віце-прем’єра РФ Дмитра Рогозіна персоною нон грата.
Європейська правда
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