Statoil і "Роснєфть" знайшли можливість обійти санкції США - ЗМІ

Російська "Роснєфть" і норвезька Statoil змінили формулювання в своїх повідомленнях, віднісши запаси сланцевої нафти до покладів вапнякової породи.

Про це повідомляє Reuters.

Як відзначає видання, у 2014 році, коли Вашингтон ввів санкції за анексію Криму і агресію РФ в Донбасі, Мінфін США заявив, що "хоче перешкодити розвитку нафтовидобутку з так званих прикордонних або нетрадиційних нафтових ресурсів" (сланцеві родовища - ред.).

За даними агентства, в прес-релізі Statoil від 2013 року формулювання "shale" (сланці) заднім числом змінено на "limestone formation" (вапнякові формації). На відміну від сланцевих запасів нафти розробка вапняку для видобутку нафти в рамках санкцій США не заборонена.

Санкції забороняють західним компаніям допомагати Росії в розробці "сланцевих резервуарів". Але в санкціях не були згадані менш відомі форми "нетрадиційних родовищ".

Нагадаємо, у серпні 2014 року "Роснєфть" спільно зі Statoil почали розвідувальні роботи в норвезькій частині Баренцева моря.

Оператором проекту виступає компанія Statoil. Організацію робіт на ліцензійній ділянці виконує дочірнє товариство "Роснєфті" - "РН Нордік Ойл АС". Ця компанія отримала 20-відсоткову частку в ліцензії на ділянку норвезького шельфу в червні минулого року.

Крім "Роснєфті" доступ до шельфу отримала також російська нафтова компанія "Лукойл".

11 серпня 2014 року Норвегія оголосила про приєднання до санкцій ЄС проти Росії. Зокрема, передбачається обмеження експорту окремих категорій товарів для російської нафтової галузі.

Подібні поставки, а також здійснення фінансування в цій сфері, відтепер вимагають попереднього дозволу норвезької влади.

Також, "Роснєфть" і Statoil мають спільний проект по бурінню в Охотському морі.

Як повідомлялося, 2 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон про посилення санкцій проти Росії, Ірану і Північної Кореї.

Наприкінці липня законопроект майже одноголосно підтримали обидві палати Конгресу.

Серед іншого, санкції передбачають обмеження залучення боргу для енергетичного, фінансового секторів, а також видобутку нафти. Заборона на підтримку російських проектів з видобутку нафти нетрадиційних джерел розширюється також на проекти поза межами Росії.

Росія, у свою чергу, оголосила про контрзаходи щодо Вашингтона у зв'язку з прийняттям у Конгресі США законопроекту про санкції проти РФ.

З 1 вересня кількість співробітників, які працюють у дипломатичних представництвах США в Росії, має бути скорочено до 455 осіб. Американським дипломатам також заборонили користуватися складськими приміщеннями в Москві і дачею в Срібному Бору.

30 липня президент Росії Володимир Путін пообіцяв вислати з країни 755 співробітників американського посольства та консульств.

Економічна правда