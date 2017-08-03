Гривня на міжбанку зміцнюється

3 серпня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:55 встановилися на рівні 25,92-25,94 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,88-25,90 гривні;

Євро - 30,61-30,64 гривні;

Російський рубль - 0,4254-0,4262 гривні.

Доларовий індекс в цілому стабільний в ході торгів у четвер, в парах з багатьма валютами розвинених країн, включаючи євро і фунт стерлінгів, долар залишається біля багатомісячних мінімумів.

Євро о 8:50 за київським часом 3 серпня коштував 1,1855 долара у порівнянні з 1,1856 долара на закриття північноамериканського ринку в середу.

Нагадаємо, НБУ знизив офіційний курс гривні на 3 серпня на 5 копійок та встановив на рівні 25,90 за долар.

Економічна правда