На свята УЗ перевезла близько 1 мільйона пасажирів

У дні святкування річниці Незалежності України Укрзалізниця перевезла у внутрішньому та міжнародному сполученнях близько 1 млн пасажирів.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

"У період святкування Дня Незалежності України, з 23 по 28 серпня 2017 року, Укрзалізниця перевезла у внутрішньому та міжнародному сполученнях близько 1 млн пасажирів, у тому числі в південному та західному напрямках – по 200 тис. пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Загалом, як зазначається, у період з 23 по 28 серпня курсували 35 літніх пасажирських поїздів, 6 із яких для зручних подорожей пасажирів були спеціально призначені до Дня Незалежності України.

Зокрема, на свято додаткові поїзди курсували на популярних напрямках Київ – Дніпро, Київ – Хмельницький, Київ – Львів, Миколаїв – Київ та Одеса – Київ.