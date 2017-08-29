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НБУ поповнив золотовалютні резерви на 32 мільйони доларів

Вівторок, 29 серпня 2017, 13:30

Національний банк вийшов на міжбанк з пропозицією купівлі валюти і поповнив золотовалютні резерви на 32,2 мільйона доларів.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Нацбанк був готовий викупити до 100 мільйонів доларів за ціною не вище 25,459 гривні за долар.

Банки запропонували 38,5 мільйона доларів, НБУ задовольнив не всі заявки і викупив 32,2 мільйона доларів за середньозваженим курсом 25,4545.

Нагадаємо, востаннє НБУ виходив на міжбанк з аукціоном з купівлі валюти 21 серпня. Тоді об’єм викупленої валюти становив 50,9 мільйона доларів за середньозваженим курсом 25,4603.

Нагадаємо, торги на міжбанківському валютному ринку 29 серпня почалися зі зниження котирувань курсу гривні з 25,48-25,50 за долар до 25,42-25,44 за долар.

Економічна правда

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