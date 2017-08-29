Google випадково відключив інтернет в Японії

Через помилку Google, минулої п'ятниці більшість населення Японії залишилася без доступу в інтернет.

Про це повідомляє Itc.ua.

Сервери Google випадково здійснили BGP-перехоплення (BGP-hijacking) - це відбувається через помилки в таблицях маршрутизації, коли провайдер пропонує IP-адреси з чужих мереж.

У п'ятницю компанія Google помилково почала пропонувати адреси мереж японських операторів. Це призвело до того, що провайдери на кшталт Verizon перенаправили трафік, призначений японським провайдерам, на сервери Google.

"Ми встановили невірні мережеві параметри в протоколі динамічної маршрутизації, в результаті чого виникли проблеми. Ми замінили інформацію на правильну протягом восьми хвилин", - заявив прес-секретар Google.

Але незважаючи на те, що проблема була усунена досить оперативно, збій виявився настільки масовим, що протягом ще декількох годин багато користувачів не могли підключитися до мережі або спостерігали вкрай низьку швидкість з'єднання.

В кінцевому рахунку постраждали всі звичні аспекти життя японців в інтернеті: виявилися недоступні багато сервісів, включаючи банківські та урядові портали, онлайн-магазини і соцмережі; люди не могли придбати навіть квитки на поїзд.

Відзначається, що відключення інтернету в Японії не привело до яких-небудь надзвичайних ситуацій. Проте, МВС країни все ж ініціювало розслідування проти пошукача.

Наостанок зазначимо, що в Google вже принесли офіційні вибачення, проте вони так і не пояснили, чи був даний інцидент результатом збою обладнання або виною всьому став людський фактор.