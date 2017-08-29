Ціни на нафту зростають після зниження до мінімуму за місяць

Нафта дорожчає у вівторок після зниження до мінімуму за місяць напередодні через різке скорочення обсягів нафтопереробки в Техасі.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Інвестори продовжують стежити за ураганом "Харві", який послабшав до тропічного шторму і накрив одночасно Техас і Луїзіану.

Ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:10 збільшилася на 15 центів (0,29%) - до 52,04 долара за барель.

Нафта WTI з постачанням в жовтні на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) піднялася на 0,21 долара (0,45%) - до 46,78 долара за барель.

У понеділок Brent подешевшала на 0,52 долара (1%), до 51,89 долара за барель, WTI - на 1,30 долара (2,7%), до 46,57 долара за барель, мінімуму за тиждень. Таким чином, спред ціни перевищив 5 доларів за барель.

Близько 15% нафтопереробних потужностей в США виведені з ладу через ураган і аналітики прогнозують подальше розширення проблеми.

При цьому видобуток нафти в Мексиканській затоці скоротився приблизно на 19%, і надлишок пропозиції нафти в США збільшується.

Аналітики Jefferies погіршили прогноз середньорічної ціни Brent на 2018 рік з 64 доларів до 57 доларів за барель, на 2019 рік - з 67 доларів до 60 доларів за барель, а на 2020 рік - з 70 доларів до 65 доларів за барель.