Індійська сировинна біржа (Indian Commodity Exchange, ICEX) в понеділок першою в світі почала торги ф'ючерсними контрактами на алмази.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

На цьому тижні торги проходять в тестовому режимі - з обіду до 19:00 за місцевим часом.

Як повідомляє DNA India, тестовий режим повинен усунути останні сумніви в цих контрактах. Перехід до реальних торгів очікується в перший тиждень вересня.

До цього ICEX проводила обмежені пробні торги 7-11 серпня, в них взяли участь 62 члени біржі і їх клієнти.

Надалі торгівля трьома видами тримісячних контрактів буде проходити з 10 до 11:30 ранку за місцевим часом. Лоти будуть складати 1 карат, 0,5 карата і 0,3 карата, повідомляє Business Standard.

Контракти були розроблені ICEX спільно з міністерством фінансів і Радою з цінних паперів і бірж Індії.

Індія - світовий центр обробки дорогоцінних каменів, огранювання алмазів зосереджено в місті Сурат, штат Гуджарат.