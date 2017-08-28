Ціни на кавуни продовжують бити рекорди

Ціни на кавуни продовжать рости і бити історичні рекорди.

Про це повідомив голова Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко в соціальній мережі Facebook.

"В цьому році за баржами Гройсмана с кавунами спостерігає уся держава, чекаючи дешеві плоди. Але середня ціна в магазині становить зараз вже 8 грн. за кілограм", - зазначив він на своїй сторінці.

За його словами, вирощування бахчевих це високорентабельний бізнес, але цей рік став важким як для виробників, так і для споживачів. Погода цього року стала несподіванкою, і навіть до кінця травня усі очікували заморозків. Кавуни ж можна висаджувати коли середня температура 10֯С, а краще - ще більше. Тому саджали вже пізно. А потім була аномальна спека, що потребувало постійних поливів.

Значно зросла в цьому році ціна на мінеральні добрива, щопризвело до того, що їх вносилось менше, ніж потрібно. А чим менше вноситься добрив – тим більшим буде рівень нітратів.

За словами Дорошенка, значну частку вартості найбільшої у світі ягоди складає перевезення.

"В цьому році Служба автомобільних доріг почала суворо ставитись до перевищення навантаження автомобілів, яке не може бути більшим за 40 т. Для цього розвернули цілу мережа з декількох сотень вагових комплексів. Минулого року це призводило до перекриття доріг водіями фур, які могли брати на борт 60, і навіть 100 т. З цієї причини руйнувались дороги навіть за один сезон", - зазначив він.

Розрекламовані ж перевезення баржами можуть забеспечити лише 3% усіх перевезень.

Як повідомляє "АПК-Інформ", ціни на кавуни в українських господарствах вже в середньому в 6,3 рази вище, ніж в аналогічний торішній період і є рекордними для кінця серпня за всю історію незалежності України. Для порівняння: до цього максимальними вважали ціни серпня 2014 р проте тоді вони не перевищували 2,3 грн / кг.