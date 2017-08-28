УЗ скасувала закупівлю 6 дизель-поїздів

ПАТ "Укрзалізниця" скасувала торги на закупівлю шести пасажирських дизельних поїздів для регіональних перевезень в тривагонному складі на очікувану суму 1,062 мільярда гривень.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається, УЗ відхилила обидві подані заявки - Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ) і Харківського вагонобудівного заводу (ХВБЗ) через невідповідність тендерної документації.

Згідно з інформацією на порталі ProZorro, тендерний комітет прийняв відповідне рішення про відхилення заявок 21 серпня, у зв'язку з чим торги були скасовані через відсутність учасників. При цьому аукціон планувався на 28 серпня.

Як повідомлялося, торги на закупівлю дизель-поїздів були оголошені ще 7 березня, і з того часу супроводжувалися скаргами потенційних учасників, в тому числі на дискримінаційні умови торгів та порушення законодавства, після чого ряд змін було внесено в документацію.

При цьому якщо спочатку КВБЗ відзначав, що умови тендеру прописані під польські дизель-поїзда Pesa, то після внесення змін до документації за рішенням АМКУ на дискримінацію іноземних учасників скаржилася вже Pesa.

Потім торги блокувалися скаргами в АМКУ ТОВ "Максмед Інтернейшнл", яка мала намір брати в них участь.

В результаті заявки на торги подали КВБЗ і ХВБЗ, проте вони були відхилені тендерним комітетом як невідповідні ряду технічних вимог, а торги визнані такими, що не відбулися.

Згідно з умовами тендеру, поїзди повинні були бути поставлені замовнику до кінця 2017 року.