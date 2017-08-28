Омбудсмен відкрив провадження на ДФС
Понеділок, 28 серпня 2017, 12:51
Бізнес-омбудсмен Альгідрас Шемета відкрив провадження на ДФС у зв'язку з ненаданням даних про компанії, яким надавали податкову розстрочку.
Про це стало відомо з документів, які ЕП надав експерт з питань протидії корупції Гліб Канєвський.
Нагадаємо, в Державній фіскальній службі заявили що "не можуть", а не "не хочуть" розкривати компанії, яким надавали податкову розстрочку.
Раніше, 21 липня, з'явилася інформація про те, що Державна фіскальна служба відмовилася розкрити інформацію про компанії, яким надавалася податкова розстрочка у 2015-2016 роках.
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