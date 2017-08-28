Омбудсмен відкрив провадження на ДФС

Бізнес-омбудсмен Альгідрас Шемета відкрив провадження на ДФС у зв'язку з ненаданням даних про компанії, яким надавали податкову розстрочку.

Про це стало відомо з документів, які ЕП надав експерт з питань протидії корупції Гліб Канєвський.

Нагадаємо, в Державній фіскальній службі заявили що "не можуть", а не "не хочуть" розкривати компанії, яким надавали податкову розстрочку.

Раніше, 21 липня, з'явилася інформація про те, що Державна фіскальна служба відмовилася розкрити інформацію про компанії, яким надавалася податкова розстрочка у 2015-2016 роках.