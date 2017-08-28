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Qatar Airways починає польоти з України

Понеділок, 28 серпня 2017, 10:35

З 28 серпня літаки авіакомпанії Qatar Airways почнуть здійснювати рейси з України.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Керівник авіаційного підрозділу Мінінфраструктури Галина Винарчук залишає міністерство і починає свою роботу в якості комерційного менеджера, керівника представництва в Україні авіакомпанії номер один в світі Qatar Airways, перший рейс якої з України полетить вже 28 серпня!" - написав він.

Омелян зазначив, що Винарчук була призначена на цю посаду "за результатами прозорого конкурсу, в якому взяли участь найпотужніші українські фахівці і навіть відомі експерти".

29 серпня національна авіакомпанія Катару - Qatar Airways - проведе в Києві прес-конференцію у зв'язку з виходом на український ринок.

12 липня стало відомо, що Qatar Airways буде здійснювати щоденні вильоти в Бориспіль з Дохи.

Qatar Airways Company - національна авіакомпанія Катару зі штаб-квартирою в столиці країни місті Доха. Авіакомпанія виконує рейси по більш , ніж 150 пунктам призначення в Африці, Азії, Європі, Північній Америці, Південній Америці та Океанії.

Входить в список семи авіакомпаній, що мають найвищий п'ятизірковий рейтинг за версією британського агентства Skytrax. В авіапарку компанії присутні літаки Boeing 777, а також різні моделі Airbus.

Економічна правда

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