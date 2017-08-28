Україна має стати стартап-нацією - Гройсман
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Стати наступною Startup-нацією - гарна ціль для нас і я повністю переконаний в її досяжності. В України є усі передумови для того, щоб цього досягти. Уряд уже розпочав працювати над підтримкою нових проектів, які мають шанси на глобальний успіх", - зазначив прем'єр-міністр.
Гройсман також повідомив, що нещодавно ініціював створення при уряді інноваційної ради.
"І зараз ми, спираючись на досвід у тому числі Ізраїля, Туреччини і деяких інших країн, відпрацьовуємо механізм її роботи. Мова йде також і про участь держави у фінансовій підтримці перспективних старт-апів", - повідомив Гройсман.
При цьому, наголосив прем’єр, головне - забезпечити сприятливий для розвитку бізнесу клімат.
"Змусити і навчити контролюючі інстанції працювати за принципом "допомагати, а не заважати" - один з найсерйозніших сьогоднішніх викликів", - додав він.
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Економічна правда
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