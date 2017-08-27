Центральний окружний суд Сеула в п'ятницю визнав віце-президента і фактичного главу Samsung Electronics Co. Лі Чже Єна винним у хабарництві, розкраданні коштів і наданні неправдивих свідчень і засудив його до тюремного ув'язнення строком на п'ять років.

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на Yonhap.

Прокуратура просила для обвинуваченого 12 років в'язниці в рамках корупційного скандалу, що вибухнув раніше навколо колишнього президента країни Пак Кин Хе.

Відзначається, що акції Samsung прискорили падіння з 0,2% до 1,5% після оприлюднення судового рішення.

Слухання у справі 49-річного Лі Чже Єна, які в Південній Кореї назвали "судом століття", тривали майже п'ять місяців. У лютому цього року він був узятий під арешт за низкою звинувачень, в тому числі в дачі хабарів на суму близько 39 млн доларів чотирьом організаціям, які контролювала Чхве Сун Сіль, подруга південнокорейського президента, в обмін на заступництво керівництва країни.

За даними слідства, Лі Чже Ен розраховував на підтримку, яка дозволила б йому вжити заходів для безперешкодного отримання контролю над Samsung Group в разі смерті його батька Лі Кун Хі, який відійшов від справ за станом здоров'я, але зберігає за собою пост голови ради директорів Samsung. Крім того, Лі Чже Єну необхідно було створити фінансовий резерв, оскільки після смерті Лі Кун Хі йому доведеться заплатити податок на спадщину в розмірі декількох мільярдів доларів.

Лі Чже Ен відкидав пред'явлені йому звинувачення.

Адвокати Samsung не спростовують дані, що компанія пожертвувала велику суму компаніям, контрольованим Чхве Сун Сіль, однак заперечують призначення цих пожертвувань.

Прокуратура також вимагає жорсткого покарання для ще чотирьох топ-менеджерів Samsung, які мають відношення до корупційного скандалу.