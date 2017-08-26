Дорожній бюджет цього року перевищить 20 мільярдів – прем’єр

Загальний обсяг коштів, які вже виділені на проведення дорожніх робіт, перевищив 20 млрд гривень, а протяжність вже відремонтованих доріг – понад 750 км.

Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає прес-служба уряду.

Він повідомив, що цього року всі роботи розпочалися у квітні, тоді як минулого року перші дорожні тендери були проведені лише у серпні.

"За 3-5 років ситуація в дорожньому господарстві буде змінена докорінно. Якісні дороги – це не тільки можливість вільного й безпечного пересування для громадян, а й потужна точка росту для економіки та логістики держави", - підкреслив Гройсман.

Він також додав, що кожна гривня, вкладена в будівництво дороги, забезпечує 2,5 грн приросту ВВП держави.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень.

Як відомо, Україна зайняла 137 місце з 144 в рейтингу якості доріг від The ​​World Economic Forum.

Раніше ЕП писала серію матеріалів "Дороги ганьби" про траси Одеса-Рені, Львів-Радехів-Луцьк та "Дніпропетровськ-Миколаїв".

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Економічна правда