З Австрії до українського кордону хочуть протягнути "широку" залізничну колію

В Австрії представлено техніко-економічне обґрунтування будівництва залізниці від Кошице до Відня з шириною колії 1520 мм.

Про це повідомляє ЦТС.

ТЕО було підготовлено аудиторською компанією Deloitte, яка оцінила вартість проекту в 6,5 млрд євро.

Майбутня магістраль буде одношляховою, її протяжність становитиме 400 км. Австрії будівництво 30 км залізниці на своїй території обійдеться в 85 млн євро, ще 850 млн євро доведеться витратити на спорудження контейнерного терміналу.

Крім того, 1 млрд євро буде направлено на оновлення діючих ділянок залізниці.

Згідно ТЕО, роботи планується почати у 2023 році. Перший етап проекту буде завершено до 2033 року. У повному обсязі магістраль буде введена в експлутацію у 2050 році.

Пропускна здатність дороги оцінюється в 20 тис. поїздів на рік, що складаються з 67 вагонів. Це забезпечить вантажопотік в 16-24 млн тонн на рік.

В Австрії вважають, що цей проект стане стимулом для розвитку економіки. 9 тисяч робочих місць може бути створено в процесі будівництва. Всього до 2045 року ширококолійна магістраль дозволить створити до 137 тис. робочих місць.

Австрійські видання відзначають, що проект холодно сприймається Словаччиною. Зараз вантажі, що йдуть до Європи, перевантажуються на словацьких терміналах, розташованих поблизу кордону з Україною.

Якщо залізниця Кошице-Відень буде побудована, необхідність перевантаження відпаде, оскільки перевантажувальним центром стане Відень.

Ідея будівництва широкої колії Кошице-Відень належить РЖД. Російська компанія вперше запропонувала її ще у 2006 році. У 2009 році залізничні компанії Росії, України, Словаччини та Австрії створили спільне підприємство Breitspu Planungsgesellschaft mbH для реалізації цього проекту.

Зазначимо, що словацький Кошице з’єднується широкою колією з українським Ужгородом. Міністерство інфраструктури та Укрзалізниця працюють над запуском прямого залізничного пасажирського сполучення між цими містами.

Як відомо, найпоширенішою у світі шириною колії є 1435 мм (4 фути та 8,5 дюймів). Таку колію мають 60% залізниць світу, зокрема залізниці Північної Америки, Китаю і Європи (за винятком країн СНД, Балтії, Фінляндії, Ірландії, Іспанії і Португалії).

В Україні наразі експлуатуються колії шириною 1520 мм. Так, з середини XIX століття стандартом на залізницях Російської імперії (пізніше - СРСР), Фінляндії і Монголії була ширина колії 1524 мм. З травня 1970 року до початку 1990-х залізниці СРСР були переведені на колію 1520 мм.

На даний час в Україні знаходиться найбільша кількість стикувальних вузлів (близько 15) - на кордоні з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.