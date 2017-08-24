ICU купила 100% акцій "УкрСиб Кепітал Менеджмент"

Група ICU завершила операцію з придбання ТОВ "УкрСиб Кепітал Менеджмент", дочірньої компанії Ukrsibbank BNP ParibasGroup.

Про це йдеться в прес-релізі ICU.

"Після отримання дозволу на придбання "УкрСиб Кепітал Менеджмент" з боку Антимонопольного комітету і Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку ми внесли зміни до складу учасників компанії, що є завершальним етапом", - сказав керуючий директор групи ICU Костянтин Стеценко.

В результаті придбання, активи під управлінням групи ICU зросли на 752,6 млн гривень станом на 14 серпня 2017 року.

"Ця угода відповідає стратегії розвитку групи ICU. Придбання "УкрСиб Кепітал Менеджмент" зміцнить позиції групи ICU на ринку послуг з управління активами і, зокрема, в управлінні недержавними пенсійними фондами, що важливо напередодні пенсійної реформи в країні", - сказав Стеценко.

Група ICU створена у 2006 році, надає послуги з торгівлі цінними паперами, інвестиційно-банківські послуги, а також здійснює управління активами інститутів спільного інвестування. До її складу входять ТОВ "Інвестиційний капітал Україна", КУА "Інвестиційний капітал Україна", банк "Авангард" і КУА-АПФ "Трійка Діалог Україна".

КУА "УкрСиб Кепітал Мендежмент" заснована у 2013 році як компанія з управління активами групи УкрСиббанку.

Станом на 31 березня 2017 року, під керуванням "Укрсиб Кепітал Мендежмент" знаходилося чотири корпоративних інвестиційних фонди і недержавний пенсійний фонд із загальним обсягом активів під управлінням 694,85 млн грн.

Співвласником і головою ради директорів групи була екс-голова НБУ Валерія Гонтарева. Після призначення на посаду Гонтарева продала свою частку в ICU, а партнерами групи залишилися Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

Економічна правда