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Американська компанія передумала робити лізингову компанію з УЗ

Середа, 23 серпня 2017, 19:56

Проект створення лізингової компанії ПАТ "Укрзалізниця" спільно з американською The Greenbrier Companies наразі не має розвитку.

Про це у коментарі "Укрінформу" повідомив директор з економіки і фінансів ПАТ "Українська залізниця" Андрій Рязанцев.

"Це вони, Greenbrier, розглядали на території України можливість створення (лізингової компанії - ред.)", - заявив він.

"Вони по всьому світу мають, здається, 200 тис. вагонів і таким чином будують бізнес, надаючи їх в лізинг через інвестиційні фонди на різних територіях. Вони з таким самим питанням дивилися і на український ринок, але без конкретики. Цей проект наразі розвитку не має", - сказав Рязанцев.

Як повідомлялося, у липні тодішній очільник "Укрзалізниці" Войцех Балчун заявляв про плани підприємства створити спільно з американськими компаніями Amsted Rail і The Greenbrier Companies лізингову компанію, яка надаватиме вагони українським перевізникам.

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