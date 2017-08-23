Користувачі Facebook по всьому світу зіткнулися зі збоями
Середа, 23 серпня 2017, 17:50
Користувачі соціальної мережі Facebook зіткнулися зі збоями в роботі сервісу.
Про це йдеться на сайті downdetector, ресурсі, який відстежує збої і відключення на популярних інтернет-сайтах.
Згідно з даними, з неполадками стикнулися користувачі в Бельгії, Нідерландах, Польщі, Німеччини, Великобританії, Данії, Японії, Америці і Австралії.
Жителі України також відзначали збої в роботі соцмережі.
Нагадаємо, 7 серпня, жителі Європи вже стикалися із збоями в роботі Facebook.
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