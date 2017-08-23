Користувачі Facebook по всьому світу зіткнулися зі збоями

Користувачі соціальної мережі Facebook зіткнулися зі збоями в роботі сервісу.

Про це йдеться на сайті downdetector, ресурсі, який відстежує збої і відключення на популярних інтернет-сайтах.

Згідно з даними, з неполадками стикнулися користувачі в Бельгії, Нідерландах, Польщі, Німеччини, Великобританії, Данії, Японії, Америці і Австралії.

Жителі України також відзначали збої в роботі соцмережі.

Нагадаємо, 7 серпня, жителі Європи вже стикалися із збоями в роботі Facebook.