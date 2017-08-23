Всі розділи
Укр / Рус

Користувачі Facebook по всьому світу зіткнулися зі збоями

Середа, 23 серпня 2017, 17:50

Користувачі соціальної мережі Facebook зіткнулися зі збоями в роботі сервісу.

Про це йдеться на сайті downdetector, ресурсі, який відстежує збої і відключення на популярних інтернет-сайтах.

Згідно з даними, з неполадками стикнулися користувачі в Бельгії, Нідерландах, Польщі, Німеччини, Великобританії, Данії, Японії, Америці і Австралії.

Жителі України також відзначали збої в роботі соцмережі.

Нагадаємо, 7 серпня, жителі Європи вже стикалися із збоями в роботі Facebook.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Facebook
Матеріали за темою
Кількість українських користувачів в Instagram зросла до 6 мільйонів 19 серпня 2017, 09:05
Литва видала США підозрюваного в обмані Facebook і Google на 120 мільйонів 17 серпня 2017, 19:44
Facebook запустив торговельний майданчик в 17 країнах 15 серпня 2017, 14:20
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті