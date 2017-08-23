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УЗ планує запустити сучасний дизель-поїзд з Одеси до Румунії

Середа, 23 серпня 2017, 15:05

ПАТ "Укрзалізниця" вивчає можливість запуску чергового поїзда в міжнародному сполученні, який на цей раз зв'яже Одесу з одним з міст Румунії.

Про це стало відомо з інтерв'ю в.о. голови правління ПАТ УЗ Євгена Кравцова для Mind, передає ЦТС.

"До кінця року закупимо шість трьох вагонних дизель-поїздів, які ми плануємо запустити на близькому повідомленні зі Львова до Польщі і з Одеси до Румунії", - поінформував керівник УЗ. Однак, він не уточнив, куди саме в Румунію прибуватиме український потяг.

Кравцов також повідомив, що, можливо, такі ж поїзди будуть запущені на напрямках в Угорщину і Словаччину.

Нагадаємо, в УЗ відзначили, що українці стали частіше їздити в ЄС поїздами.

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