Справу Гонтаревої передали столичній поліції

Кримінальне провадження за фактом можливої ​​причетності голови Нацбанку Валерії Гонтаревої до махінацій з активами ліквідованих банків, доручили для розслідування Слідчому управлінню Національної поліції Києва.

Про це "Українським новинам" повідомив ініціатор цього кримінального провадження, прокурор ГПУ Владислав Куценко.

За його словами, спочатку справу направили в прокуратуру Києва, а потім в міську поліцію.

"Справу, яку відкривало НАБУ і в матеріалах якої фігурує голова Національного банку і директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізосіб, спустили для розслідування до Слідчого управління Нацполіціі міста Києва. Тепер я з ними веду переписку" - заявив Владислав Куценко.

За словами прокурора, це "вказує на те, що "справу Гонтаревої" вирішили злити і дозволити їй уникнути кримінальної відповідальності".

Куценко планує повідомити про цю проблему своєму керівництву і подати рапорт на ім'я Генерального прокурора, в якому викладе свої доводи, висловивши надію на його підтримку.

Також, він повідомив про підготовку нового матеріалу, який може вказувати на кричущі факти порушень з боку керівництва Нацбанку і Фонду гарантування вкладів.

Як відомо, у січні 2017 року НАБУ почало досудове розслідування щодо глави НБУ Валерії Гонтаревої і директора-розпорядника ФГВФО Костянтина Ворушиліна за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК ("зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги").

У лютому НАБУ зареєструвало провадження за фактом оприлюднених записів телефонних розмов заступника глави НБУ Катерини Рожкової з акціонерами.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник розповів, що НАБУ вивчає факти багатомільйонного рефінансування банків зі сторони Нацбанку.

"Основа цієї справи – перевірка коштів, які виділяли на рефінансування. Нас цікавить, чи не було зловживань з боку працівників Нацбанку. Йдеться про великі суми коштів, тож зрозуміло, такі рішення не приймали без згоди вищого керівництва НБУ", - розповів Ситник.

Він додав, що працівники НАБУ побачили підозріло великі перерахування коштів за кордон, виділених для рефінансування певних банків.

Раніше в ГПУ повідомили, що посада Владислава Куценка наказом генерального прокурора України від 30 серпня 2016 року була скорочена і він перебуває поза штатом, ухиляючись від отримання повідомлення про скорочення.

У ГПУ заявили, що Куценко не уповноважений представляти або коментувати офіційну позицію Генеральної прокуратури з будь-яких питань. А його рапорти подані через приймальню громадян і будуть розглядатися у загальному порядку.

Пізніше Куценко повідомив УП, що продовжує працювати у Генпрокуратурі на посаді заступника начальника Департаменту забезпечення діяльності керівництва ГПУ.

Як відомо, Куценко за часів генпрокурорства Віктора Шокіна озвучував його позицію та позиції Гегпрокуратури на той час.