Україна та Ізраїль почнуть переговори про скасування роумінгу - міністр

Україна та Ізраїль починають переговори про скасування взаємного роумінгу.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільному брифінгу з міністром з питань охорони навколишнього середовища, у справах Єрусалима і спадщини Ізраїлю Зєевом Елькіним, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми починаємо роботу, про це ми домовилися, в напрямку укладення договору про зняття бар'єрів з роумінгу", - сказав Клімкін.

Він додав, що для цього, швидше за все, необхідно буде підписати окрему угоду. За словами голови МЗС України, це питання є важливим для обох сторін.

Як повідомлялося, в червні президент України Петро Порошенко заявив про початок переговорів з керівництвом та лідерами країн-членів ЄС про скасування плати за роумінг для українців, які подорожують по Європі. Роумінг можуть скасувати вже у 2019-2020 роках.