ДФС вилучила 1,4 тонн спирту в ході обшуків на спиртзаводах

На спиртзаводах, що не входять до складу ДП "Укрспирт", було виявлено та вилучено 1416 тонн спиртовмісної продукції.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав перший заступник голови ДФС Сергій Білан.

Як він повідомляє, спиртовмісну продукцію вартістю понад 360 мільйонів гривень було знайдено на шести заводах, які працюють на території Вінницької, Сумської, Тернопільської та Харківської областей.

"В ході документування роботи підпільних цехів з виготовлення лікеро-горілчаних виробів або фальсифікованого алкоголю, нами часто фіксуються факти отримання ними необлікованого спирту, виготовленого на потужностях спиртових заводів, який в подальшому використовується правопорушниками в якості сировини для незаконного виготовлення горілки", - йдеться у повідомленні.

За словами Білана, з урахуванням вчорашніх обшуків, в рамках спецоперації з незаконного обігу вже вилучено спиртовмісних рідин на суму понад 540 мільйонів гривень.

Нагадаємо, вчора, 21 серпня, 260 співробітників Державної фіскальної служби провели обшуки на 27 спиртзаводах.