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Податковий борг перед державою становить 77,4 мільярда гривень

Вівторок, 22 серпня 2017, 12:55

Олігархи, нардепи і корумповані держпідприємства завинили України більше 77 мільярдів гривень податків.

Про це йдеться в статті на ЕП.

Як повідомляється, на 1 липня 2017 року податковий борг бізнесу перед державою сягнув 10% доходів держбюджету, що становить близько 77,4 мільярда гривень.

Зазначається, що ще в січні 2014 року цей показник становив 9,5 млрд гривень.

Серед боржників держави — Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Костянтин Григоришин, Рінат Ахметов, інші відомі бізнесмени, нардепи, колишні нардепи та корумповані держпідприємства.

Детальніше про боржників читайте в статті: Вони не платять державі. 100 найбільших боржників України

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податки
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