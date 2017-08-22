НКРЕ скаржиться, що "Урядовий кур’єр" ламає її плани

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг скаржиться на затримку публікації її постанов газетою "Урядовий кур'єр".

Про це йдеться у прес-релізі НКРЕ.

Затримка публікації, наголошують у Комісії, створює серйозні ризики для стабільної роботи регулятора.

Як відомо, окремі рішення НКРЕ набирають чинності з дня, наступного за днем їх опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

"Після неодноразових звернень НКРЕ до редакції газети, органів влади та міжнародних організацій було опубліковано низку постанов комісії. Проте слід зазначити, що, незважаючи на певні зрушення, вимоги закону так і не виконуються в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, станом на сьогодні залишаються неопублікованими 38 постанов, з яких 23 акта очікують свого опублікування від 18 до 168 днів, що створює серйозні ризики стабільної роботи комісії.

Перелік рішень НКРЕКП, неопублікованих у газеті "Урядовий кур’єр"

"Зазначені рішення Комісії оприлюднені на офіційному веб-сайті НКРЕ, проте так і не набули чинності у зв’язку із затримкою опублікування, що призводить до правового колапсу у сферах енергетики та комунальних послуг", - заявили у прес-службі.

Економічна правда