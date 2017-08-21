Укрнафта скоротить кількість персоналу через непродовження ліцензій

ПАТ "Укрнафта" скоротить інвестиційну програму через непродовження 9 ліцензій на видобуток нафти і газу та вивчає можливість скорочення персоналу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

"Укрнафта" змушена істотно скоротити інвестиційну програму в другій половині поточного року через непродовження 9 ліцензій на видобуток нафти і газу та пов'язаних з цим фінансових втрат. Компанія також розглядає низку заходів щодо зниження витрат, в тому числі заходи по скороченню персоналу в деяких структурних одиницях, з тим щоб забезпечити повну і своєчасну сплату податків. Компанія підготує відповідні плани і почне їх реалізацію до кінця поточного місяця", - йдеться в повідомленні.

"Станом на 18 серпня через незаконне непродовження ліцензій і вимушену зупинку видобутку вже недоотримано 560 млн грн чистого доходу. До кінця року очікувані втрати чистого доходу складуть близько 1,8 млрд грн. Розрахунки показують, що якщо ситуація з продовженням ліцензій не зміниться, то в другій половині 2017 року компанія зможе повністю виконувати поточні податкові зобов'язання тільки за умови скорочення інвестиційної програми та операційних витрат, у тому числі і за рахунок заробітних плат", - зазначають у компанії.

Правління "Укрнафти" доручило підготувати план заходів щодо зниження витрат, який повинен забезпечити повні і своєчасні розрахунки за податковими зобов'язаннями.

Заходи щодо зниження витрат включають припинення низки інвестиційних проектів і скорочення інвестпрограми як мінімум на 500 млн грн, що призведе до зниження рівня видобутку не тільки в поточному році, а й у наступних періодах. Також вивчається можливість скорочення персоналу в деяких виробничих і сервісних підрозділах, яке може становити до 1,5 тисячі співробітників.

В даний момент податковий борг "Укрнафти" перед ДФС перевищує 13 млрд гривень.

Нагадаємо, Укрнафта збільшила чистий збиток до 8,739 млрд гривень у 2016 році.

17 травня "Укрнафта" направила до ДФС новий план фінансового оздоровлення.

ПАТ "Укрнафта" - найбільша українська нафтовидобувна компанія. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція Укрнафти, групі компаній "Приват" Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова - близько 42% акцій.