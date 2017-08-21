Теплова генерація скоротила споживання вугілля на чверть

Теплові електростанції (ТЕС) і теплоелектроцентралі (ТЕЦ) України в січні-червні 2017 року скоротили споживання вугілля на 26,7% (на 3,98 млн т) в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до 10,915 млн тонн.

Про це "Інтерфакс-Україна" повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з даними, в червні-2017 споживання вугілля ТЕС і ТЕЦ знизилося на 30,5% (на 769,6 тис. тонн) у порівнянні з аналогічним місяцем 2016 року - до 1,754 млн тонн.

Настільки значне зниження споживання вугілля пов'язано з припиненням поставок товарів із зони АТО, зокрема, вугілля антрацитної групи, на якому працює половина ТЕС енергогенеруючих компаній країни.

У зв'язку з цим з 17 лютого по 17 липня 2017 року в Україні діяли надзвичайні заходи в енергетиці.

Як повідомлялося, ТЕС і ТЕЦ України в 2016 році збільшили споживання вугілля на 9,4% в порівнянні з 2015 роком - до 31,338 млн т. в т.ч. споживання марок АШ+Т становило 12,824 млн тонн, Г + Д - 18,514 млн т.

Споживання вугілля ТЕС і ТЕЦ України в 2017 році очікується на рівні 26,258 млн тонн, що на 16,2% (на 5,79 млн т) менше, ніж в 2016 році.

У тому числі споживання вугілля антрацитної групи має знизитися на 44,8% (на 5,74 млн тонн) - до 7,5,9 млн тонн, тоді як газової групи - зрости на 3,6%, до 19,18 млн тонн.