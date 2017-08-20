АМКУ пропонує зробити оскарження торгів платним

Антимонопольний комітет України пропонує зобов'язати суб'єктів оскарження підтверджувати документально наміри взяти участь у тендері, щодо якого надходить скарга.

Про це повідомляє прес-служба комітету.

"Загальна статистика скарг, які надійшли протягом 2015-2017 років, свідчить про те, що із початком функціонування Прозорро кількість скарг постійно зростає, а також збільшується кількість порушень з боку замовників під час проведення торгів", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, за весь 2015 рік надійшло близька 1,35 тисяч скарг, за 2016 рік - близько 3,1 тисяч скарг. Станом на 18 серпня 2017 року вже надійшло понад 3,5 тисяч скарг.

Згідно з повідомленням, АМКУ пропонував АП України та Мінекономіки удосконалити порядок оскарження шляхом зобов'язання надання суб'єктами оскарження документального підтвердження наміру приймати участь у торгах, які ними оскаржуються, та шляхом удосконалення оплати за подання скарги.

Це, на думку комітету, дозволить скоротити кількість зловживань потенційними учасниками права на оскарження, зокрема, умов тендерної документації.

Раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман висловив думку, що в країні діє корупційна схема, яка блокує участь чесного бізнесу у тендерах, і Антимонопольний комітет підіграє цій схемі.

Економічна правда