НБУ залишив офіційний курс гривні незмінним
Неділя, 20 серпня 2017, 10:00
Національний банк залишив незмінним офіційний курс гривні на 21 серпня - на рівні 25,49 за долар.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,92 гривні за євро.
За 10 російських рублів дають 4,2941 гривні.
Нагадаємо, Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 19 серпня на 1 копійку та встановив його на рівні 25,49 гривні за долар.
Економічна правда
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