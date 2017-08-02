У Путіна назвали умови збереження транзиту газу через Україну

Збереження транзиту російського газу через територію України можливе тільки при конкурентоспроможних тарифах і знятті Києвом всіх претензій з "Газпрому".

Про це заявила директор Департаменту інформації і друку МЗС Росії Анастасія Федорова, слова якої наводить прес-служба відомства.

"Що стосується України, то концепція будівництва "Північного потоку-2" не передбачає припинення транзиту російського газу діючими газопроводами", - йдеться в заяві Федорової.

"Збереження транзиту газу через Україну було б можливим тільки в разі надання Києвом конкурентоспроможних тарифів на транзит і нівелювання відомих транзитних ризиків, включаючи зняття всіх претензій і скасування абсурдних позовів щодо "Газпрому", - заявила вона.

Як відомо, у проекті Енергетичної стратегії України до 2035 року відсутній опис перспектив транзиту російського газу після 2019 року.

Нагадаємо, 31 травня Стокгольмський арбітраж відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".

Також арбітраж задовольнив вимоги НАК "Нафтогаз України" про перегляд ціни на газ у контракті з компанією "Газпром" і скасував заборону на реекспорт газу.

Економічна правда