За останній рік в Україну імпортували понад 50 тисяч вживаних авто

З 1 серпня 2016 року по 1 серпня 2017 року було імпортовано понад 50 тисяч вживаних легкових авто.

Про це повідомила ДФС на запит народного депутата Роберта Горвата.

"За моїм депутатським зверненням ДФС України поінформувала, що з 1 серпня 2016 року по 1 серпня 2017 року було імпортовано понад 50 тисяч вживаних легкових авто, а до державного бюджету надійшло понад 4,1 мільярда гривень", - зазначає на своїй сторінці депутат.

Для порівняння за аналогічний минулий період імпортовано близько 17 тисяч авто, а бюджет отримав близько 1,8 мільярда гривень.

"Попри усі нарікання скептиків, завдяки Закону ("Про внесення змін до підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів" - ЕП)українці ввезли утричі більше автомобілів, а державний бюджет додатково отримав понад 2,3 мільярда гривень", - зазначає Горват.

"Вкотре наголошую, що проблема "автомобілів на іноземній реєстрації" остаточно зникне тільки тоді, коли пересічний українець зможе придбати потрібне йому авто за ціною не вище середньої в Європі, а для цього повинен бути створений цивілізований ринок вживаних авто в Україні", - додає він.

Нагадаємо, суди почали штрафувати власників авто на литовських номерах.