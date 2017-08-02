Балчун анонсував тендер УЗ на закупівлю тисячі вагонів
ПАТ "Укрзалізниця" незабаром оголосить тендер на закупівлю однієї тисячі вагонів.
Про це голова УЗ Войцех Балчун написав на своїй сторінці у Facebook.
"Ми закінчимо тендер на 2465 вагонів і оголосимо днями черговий ще на тисячу штук. І, якщо все буде добре в нашій роботі з ЄБРР, то на початку вересня оголосимо ще один, на цей раз рекордний в історії УЗ за кількістю", - заявив Балчун.
Балчун порадив українським виробникам вагонів "сконцентруватися на нарощуванні обсягів свого виробництва і ціновій боротьбі під час тендерів".
За словами Балчуна, тільки на власних потужностях "Укрзалізниця" зробить більше 2000 штук вагонів.
Нагадаємо, нещодавно в компанії повідомили, що з початку року її заводи-філії побудували 677 напіввагонів.
Вагонобудівні потужності УЗ представлені трьома підприємствами: Дарницький вагоноремонтний завод (Київ), Панютинський вагоноремонтний завод (Харківська область), Стрийський вагоноремонтний завод (Львівська область).
Відомо, що в третьому кварталі 2017 року ЄБРР має намір спільно з УЗ оголосити тендер на закупівлю вантажних вагонів в обсязі близько 6 тис. одиниць. У листопаді минулого року повідомлялося, що всього УЗ на 2017 рік намітила поповнення парку 9-ма тисячами нових вантажних вагонів.
Нагадаємо, з початку 2017 року на заводах-філіях ПАТ "Укрзалізниця" побудовано 70 напіввагонів.
Також Укрзалізниця повідомляла про модернізацію українських дизельних локомотивів у Китаї.
Як повідомлялося, стратегія розвитку Укрзалізниці передбачає оновлення 40% пасажирського рухомого складу за 5 років.
Станом на 2016 рік парк Укрзалізниці налічував майже 110 тисяч вантажних вагонів.
Економічна правда
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.