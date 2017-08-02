Балчун анонсував тендер УЗ на закупівлю тисячі вагонів

ПАТ "Укрзалізниця" незабаром оголосить тендер на закупівлю однієї тисячі вагонів.

Про це голова УЗ Войцех Балчун написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ми закінчимо тендер на 2465 вагонів і оголосимо днями черговий ще на тисячу штук. І, якщо все буде добре в нашій роботі з ЄБРР, то на початку вересня оголосимо ще один, на цей раз рекордний в історії УЗ за кількістю", - заявив Балчун.

Балчун порадив українським виробникам вагонів "сконцентруватися на нарощуванні обсягів свого виробництва і ціновій боротьбі під час тендерів".

За словами Балчуна, тільки на власних потужностях "Укрзалізниця" зробить більше 2000 штук вагонів.

Нагадаємо, нещодавно в компанії повідомили, що з початку року її заводи-філії побудували 677 напіввагонів.

Вагонобудівні потужності УЗ представлені трьома підприємствами: Дарницький вагоноремонтний завод (Київ), Панютинський вагоноремонтний завод (Харківська область), Стрийський вагоноремонтний завод (Львівська область).

Відомо, що в третьому кварталі 2017 року ЄБРР має намір спільно з УЗ оголосити тендер на закупівлю вантажних вагонів в обсязі близько 6 тис. одиниць. У листопаді минулого року повідомлялося, що всього УЗ на 2017 рік намітила поповнення парку 9-ма тисячами нових вантажних вагонів.

Нагадаємо, з початку 2017 року на заводах-філіях ПАТ "Укрзалізниця" побудовано 70 напіввагонів.

Також Укрзалізниця повідомляла про модернізацію українських дизельних локомотивів у Китаї.

Як повідомлялося, стратегія розвитку Укрзалізниці передбачає оновлення 40% пасажирського рухомого складу за 5 років.

Станом на 2016 рік парк Укрзалізниці налічував майже 110 тисяч вантажних вагонів.

Економічна правда