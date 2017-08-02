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Українці платитимуть тільки за фактично спожиті обсяги комунальних послуг - Гройсман

Середа, 2 серпня 2017, 12:50

За словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, відсьогодні українці платитимуть тільки за фактично спожиті обсяги комунальних послуг.

Про це політик написав у своєму Twitter.

Як зазначив Гройсман, сьогодні, 2 серпня 2017 року, набув чинності Закон "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання".

За словами Гройсмана, це означає, що оператори зовнішніх інженерних мереж мають встановити лічильники.

"Якщо оператор не зробить, на нього, а не на споживача, накладатимуть штраф", - зазначив прем'єр.

Гройсман також зауважив, що лічильники тепла мають бути встановлені протягом року, води для нежитлових будівель протягом 1 року, а для житлових – протягом 2 років.

На думку прем'єра, цей закон призведе до того, що українці платитимуть тільки за фактично спожиті обсяги комунальних послуг.

Нагадаємо, Верховна Рада 22 червня 2017 року схвалила обов'язкове встановлення лічильників води і тепла.

Як повідомлялося, Міністерство економічного розвитку і торгівлі виступало проти ухвалення закону про обов'язкове встановлення лічильників води і тепла, тому що ухвалення закону буде суперечити принципам стандартизації та метрології.

В липні 2016 року в Державному агентстві з питань енергоефективності заявили, що введення 100% обліку споживання тепла і води населенням дозволить скоротити використання теплової енергії на 15-20%.

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Гройсман енергоефективність
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