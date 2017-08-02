Українці платитимуть тільки за фактично спожиті обсяги комунальних послуг - Гройсман

За словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, відсьогодні українці платитимуть тільки за фактично спожиті обсяги комунальних послуг.

Про це політик написав у своєму Twitter.

Ще один крок до енергоефективності зроблено – українці платитимуть тільки за фактично спожиті обсяги комунальних послуг. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) August 2, 2017

Як зазначив Гройсман, сьогодні, 2 серпня 2017 року, набув чинності Закон "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання".

Сьогодні набув чинності Закон «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» pic.twitter.com/a8KZ6fcwsr — Volodymyr Groysman (@VGroysman) August 2, 2017

За словами Гройсмана, це означає, що оператори зовнішніх інженерних мереж мають встановити лічильники.

"Якщо оператор не зробить, на нього, а не на споживача, накладатимуть штраф", - зазначив прем'єр.

Оператори зовнішніх інженерних мереж мають встановити лічильники. Якщо оператор не зробить, на нього, а не на споживача, накладатимуть штраф — Volodymyr Groysman (@VGroysman) August 2, 2017

Гройсман також зауважив, що лічильники тепла мають бути встановлені протягом року, води для нежитлових будівель протягом 1 року, а для житлових – протягом 2 років.

Лічильники тепла мають бути встановлені протягом року, води для нежитлових будівель протягом 1 року, а для житлових – протягом 2 років. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) August 2, 2017

На думку прем'єра, цей закон призведе до того, що українці платитимуть тільки за фактично спожиті обсяги комунальних послуг.

Нагадаємо, Верховна Рада 22 червня 2017 року схвалила обов'язкове встановлення лічильників води і тепла.

Як повідомлялося, Міністерство економічного розвитку і торгівлі виступало проти ухвалення закону про обов'язкове встановлення лічильників води і тепла, тому що ухвалення закону буде суперечити принципам стандартизації та метрології.

В липні 2016 року в Державному агентстві з питань енергоефективності заявили, що введення 100% обліку споживання тепла і води населенням дозволить скоротити використання теплової енергії на 15-20%.

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