Міжбанк відкрився зниженням гривні

2 серпня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:55 встановилися на рівні 25,85-25,87 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 12:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,92-25,94 гривні;

Євро - 30,72-30,74 гривні;

Російський рубль - 0,4278-0,4284 гривні.

Долар в середу відновив зниження по відношенню до єдиної європейської валюти після невеликого підвищення у вівторок. Євро о 9:12 за київським часом 2 серпня коштував 1,1825 долара у порівнянні з 1,1802 долара на закриття попередніх торгів у Нью-Йорку, за які долар в цій парі подорожчав на 0,3%.

У липні доларовий індекс впав 5-й місяць поспіль через зменшення очікувань підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою і політичну дестабілізацію в США.

Нагадаємо, Національний банк не змінив офіційний курс гривні на 2 серпня та встановив його на рівні 25,85 за долар.

Економічна правда