У Китаї запустили перший безпілотний трамвай

У провінції Шаньдун з конвеєра міста Циндао зійшов перший в світі безпілотний трамвай, який вже курсує вулицями.

Про це повідомляє Hi-News.

Його вагони вміщають в себе до 380 пасажирів, яких трамвай може возити на швидкості до 70 кілометрів на годину і це при тому, що довжина трамвая - 35 метрів, а ширина - 2,6 метра.

Управляється трамвай за допомогою інтелектуальної системи руху, яка дозволяє йому самостійно регулювати швидкість пересування, набирати швидкість і гальмувати.

За словами розробників, створений ними "трамвайний мозок" дозволить не тільки підвищити ефективність трамваїв, а й поліпшити їх безпеку.

Про те, коли розробник CRRC Qingdao Sifang запустить трамвай в серію, не повідомляється - зараз він проходить тестові випробування на вулицях міста, так що до масового впровадження нового самохідного електротранспорту ще далеко.

Нагадаємо, в Талліні почали курсувати безпілотні автобуси.

Економічна правда