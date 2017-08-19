Будівництво метро на Троєщину може початися наступного року

Китайська компанія China Railway International Group розробляє технічно-економічне обгрунтування для будівництва 4-ї лінії метрополітену на житловий масив Вигурівщина-Троєщина у Києві.

Про це повідомив директор Української асоціації Шовкового шляху Silk Link Ірина Нікорак в інтерв'ю Укрінформу.

"Китайці пропонують співпрацю на умовах 85% від вартості проекту за рахунок залучення китайських грошей, і 15% - з бюджету міста Києва. За таких умов вони хочуть виступати генпідрядною організацією", - сказала вона.

За словами Нікорак, це дуже цікаво для Києва, але все залежить від процентних ставок, за якими китайці фінансуватимуть проект.

"Якщо ставка буде високою, це не вигідно, оскільки окупність метрополітену становить понад 15/20 років, що дає навантаження на міський бюджет. Умови, процентні ставки, терміни повернення коштів, усе це ще знаходиться в процесі узгодження, і ведуться переговори, - додала вона.

"Влітку або восени цього року має бути розроблено технічно-економічне обгрунтування, і наступного року має початися активна фаза будівельних робіт. Це у разі, якщо сторони дійдуть взаєморозуміння", - коментує Нікорак.

Як повідомлялося, Київська міська державна адміністрація підписала меморандум про співпрацю з китайською компанією CRIG за проектом будівництва Подольсько-Вигурівської лінії метрополітену на житловий масив Вигурівщина-Троєщина.

Лінія складатиметься з 14 станцій, 3 пересадкових вузлів і 1 електродепо. Будівництво лінії здійснюватиметься у 2 черги, кожна з яких триватиме 3-4 роки.

КМДА оцінює будівництво на 31,55 млрд гривень.