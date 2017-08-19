Фірташ створив нового трейдера і планує вивести його на біржу
Дмитро Фірташ заснував в Швейцарії нову трейдингову компанію Filada AG (кантон Цуг) для торгівлі добривами, хімічною продукцією і нафтопродуктами, і в подальшому планує здійснити лістинг на біржі.
Про це свідчать дані юридичної реєстру кантону Цуг, пише Liga.Net.
Сама компанія була зареєстрована ще в березні 2016 року і називалася ZNGS AG за аналогією з відомою групою Зангас, яка займалася будівництвом газопроводів в країнах СНД і належала Фірташу.
Спочатку ZNGS AG очолювали Ларс Хауссман (колишній виконавчий директор RosUkrEnergo) і росіянин Олексій Серебряніков - глава австрійської ZANGAS Hoch- und Tiefbau GmbH.
У червні новим директором компанії став багаторічний топ-менеджер Фірташа - Дмитро Глебко. Він очолює ще одну трейдингову компанію українського бізнесмена - NF Trading (ОАЕ).
Разом зі зміною керівництва ZNGS AG змінила назву на Filada AG.
Уже в липні, за даними Федеральної митної служби РФ, через Filada AG почалися поставки російського аміаку на хімічне підприємство Рівнеазот Дмитра Фірташа. Сировина купується у Куйбишевазоту (Тольятті).
"Наша мета... стати провідною європейською торговою платформою, з річною реалізацією близько 20 млн т продукції до 2025 року, і в подальшому вийти на біржу або здійснити злиття з глобальним стратегічним торговельним партнером", - зазначено на сайті Filada AG, який поки працює в тестовому режимі.
Зараз компанія пропонує до продажу хімічні добрива, діоксид титану, нафту і нафтопродукти, сільськогосподарську продукцію, випливає з інформації на сайті. Статутний капітал компанії становить 100 тис. швейцарських франків.
Як повідомлялося, в червні компанія РГК Трейдинг Дмитра Фірташа вперше почала імпортні поставки природного газу з Європи.
Основні активи бізнесмена об'єднані в холдинг Group DF, інтереси і активи якого зосереджені в енергетиці, хімічній промисловості, інфраструктурі і нерухомості.
Серед компаній, контрольованих Group DF, головну роль відіграють: Centragas AG, EMFESZ, австрійська компанія Zangas, OSTCHEM Holding. Глава ради директорів і ключовий співвласник компанії - український бізнесмен Дмитро Фірташ.
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