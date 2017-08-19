Фірташ створив нового трейдера і планує вивести його на біржу

Дмитро Фірташ заснував в Швейцарії нову трейдингову компанію Filada AG (кантон Цуг) для торгівлі добривами, хімічною продукцією і нафтопродуктами, і в подальшому планує здійснити лістинг на біржі.

Про це свідчать дані юридичної реєстру кантону Цуг, пише Liga.Net.

Сама компанія була зареєстрована ще в березні 2016 року і називалася ZNGS AG за аналогією з відомою групою Зангас, яка займалася будівництвом газопроводів в країнах СНД і належала Фірташу.

Спочатку ZNGS AG очолювали Ларс Хауссман (колишній виконавчий директор RosUkrEnergo) і росіянин Олексій Серебряніков - глава австрійської ZANGAS Hoch- und Tiefbau GmbH.

У червні новим директором компанії став багаторічний топ-менеджер Фірташа - Дмитро Глебко. Він очолює ще одну трейдингову компанію українського бізнесмена - NF Trading (ОАЕ).

Разом зі зміною керівництва ZNGS AG змінила назву на Filada AG.

Уже в липні, за даними Федеральної митної служби РФ, через Filada AG почалися поставки російського аміаку на хімічне підприємство Рівнеазот Дмитра Фірташа. Сировина купується у Куйбишевазоту (Тольятті).

"Наша мета... стати провідною європейською торговою платформою, з річною реалізацією близько 20 млн т продукції до 2025 року, і в подальшому вийти на біржу або здійснити злиття з глобальним стратегічним торговельним партнером", - зазначено на сайті Filada AG, який поки працює в тестовому режимі.

Зараз компанія пропонує до продажу хімічні добрива, діоксид титану, нафту і нафтопродукти, сільськогосподарську продукцію, випливає з інформації на сайті. Статутний капітал компанії становить 100 тис. швейцарських франків.

Як повідомлялося, в червні компанія РГК Трейдинг Дмитра Фірташа вперше почала імпортні поставки природного газу з Європи.

Основні активи бізнесмена об'єднані в холдинг Group DF, інтереси і активи якого зосереджені в енергетиці, хімічній промисловості, інфраструктурі і нерухомості.

Серед компаній, контрольованих Group DF, головну роль відіграють: Centragas AG, EMFESZ, австрійська компанія Zangas, OSTCHEM Holding. Глава ради директорів і ключовий співвласник компанії - український бізнесмен Дмитро Фірташ.