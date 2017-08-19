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Московська біржа припинить торги гривнею

Субота, 19 серпня 2017, 10:25

Московська біржа припинить торги валютною парою гривня - рубль з понеділка, 21 серпня.

Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на прес-службу біржі.

"З 21 серпня на валютному ринку Московської біржі припиняються торги парою українська гривня - російський рубль", - йдеться в повідомленні.

У прес-центрі також повідомили про те, що припинення торгів викликане відсутністю інтересу учасників торгів до "даного інструменту".

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біржа гривня
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