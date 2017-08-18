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"Укргазвидобування" змінить фінансового директора

П'ятниця, 18 серпня 2017, 19:40 — Дмитро Рясний

Юрій Рубіш звільнений з посади фінансового директора ПАТ "Укргазвидобування".

Про це ЕП повідомило джерело в компанії.

За його словами, відповідний наказ СЕО компанії Олег Прохоренко підписав сьогодні, 18 серпня. Він не уточнив причину звільнення.

Посаду фіндиректора Рубіш займав з лютого 2016 р

Місяць тому "Укргазвидобування" змінила директора з матеріально-технічного забезпечення Андрія Токаря.

Про причини кадрових перестановок в "Укргазвидобуванні" і результати внутрішнього аудиту держкомпанії читайте найближчим часом на ЕП.

Дмитро Рясний, ЕП

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Укргазвидобування
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