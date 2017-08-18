"Укргазвидобування" змінить фінансового директора
П'ятниця, 18 серпня 2017, 19:40 —
Юрій Рубіш звільнений з посади фінансового директора ПАТ "Укргазвидобування".
Про це ЕП повідомило джерело в компанії.
За його словами, відповідний наказ СЕО компанії Олег Прохоренко підписав сьогодні, 18 серпня. Він не уточнив причину звільнення.
Посаду фіндиректора Рубіш займав з лютого 2016 р
Місяць тому "Укргазвидобування" змінила директора з матеріально-технічного забезпечення Андрія Токаря.
Про причини кадрових перестановок в "Укргазвидобуванні" і результати внутрішнього аудиту держкомпанії читайте найближчим часом на ЕП.
Дмитро Рясний, ЕП
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