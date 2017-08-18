"Укрпошта" отримала грант від Всесвітнього поштового союзу
"Укрпошта" захистила перед Всесвітнім поштовим союзом три проекти на суму 841,7 тисячі доларів, які будуть орієнтовані на підвищення якості міжнародних операцій.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Як зазначається, на проект із вдосконалення перевезення пошти виділяється 458 тисячі доларів для придбання 10 автомобілів вантажопідйомністю 4-6 тонн.
Іншим проектом передбачено придбання рентген-телевізійної установки та систем відеоспостереження в бюро обміну Києва та Львова для посилення безпеки міжнародних відправлень. На ці заходи ВПС виділяє 216,5 тисячі доларів.
Третій проект з бюджетом 167,2 тисячі доларів передбачає модернізацію обладнання в місцях міжнародного поштового обміну і сортувальних центрах. А саме придбання безпровідних сканерів, термопринтерів, роликових та стрічкових конвеєрів, стелажів та іншого обладнання для покращення обробки та сортування міжнародних відправлень.
Зараз по цим проектам проводяться тендерні процедури.
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.