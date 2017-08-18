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Нацбанк посилить вимоги до аудиторів

П'ятниця, 18 серпня 2017, 10:22

Національний банк розробив проект змін до Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Проектом змін передбачається посилити вимоги до аудиторської фірми, яка вноситься Національним банком до Реєстру, та її працівників, які братимуть участь у проведенні аудиту (аудиторської перевірки) банку, та впорядкувати ведення Реєстру.

Проект змін до положення оприлюднюється разом з Аналізом регуляторного впливу.

Нагадаємо, у липні Національний банк виключив ТОВ "Прайсвотерхаускуперс"  з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків.

Підставою для прийняття такого рішення стало підтвердження "Прайсвотерхаускуперс" недостовірної інформації щодо фінансово-господарської діяльності Приватбанку, зокрема, розміру кредитного ризику та регулятивного капіталу.

Економічна правда

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