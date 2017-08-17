Український завод буде обслуговувати Boeing і Airbus
ДП Завод 410 цивільної авіації в найближчі два роки планує почати ремонт і обслуговування агрегатів літаків Boeing і Airbus.
Про це йдеться в прес-релізі підприємства, передає Liga.net.
Завод веде переговори з Airbus з технічного обслуговування і ремонту літаків компанії.
В рамках співпраці з Boeing із залученням інвесторів планується провести технічне обслуговування та фарбування літаків сімейства Boeing-737. Почати планується з 5 літаків на рік, а до 2024 року збільшити до 40.
Також повідомляється, що найближчим часом буде підписано угоду з Robinson Helicopter Company. Підприємство стане сертифікованим сервісним центром з обслуговування вертольотів цього класу.
"Партнерство з такими гігантами світової авіації, як Boeing, Airbus і Robinson Helicopter - це знак якості заводу", - сказав гендиректор ДП Завод 410 ГА Віктор Ганькевич.
Він додав, що серед безпрецедентних переваг заводу - власний вертолітний майданчик і близькість до аеропорту Київ (Жуляни).
Як повідомлялося, Укроборонпром проведе корпоратизацію двох провідних підприємств ДП Антонов та ДП Завод 410 цивільної авіації.
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