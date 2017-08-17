Омелян не зустрічався з представниками турецьких авіакомпаній - МІУ
Міністерство інфраструктури спростовує інформацію стосовно зустрічі Володимира Омеляна із представниками турецьких авіакомпаній у місті Бодрум у період з 30 липня по 8 серпня.
Про це ЕП повідомили у прес-службі відомства.
"Міністерство спростовує факт проведення такої зустрічі, а, відповідно, і проведення переговорів із керівництвом турецьких авіакомпаній", - заявили у прес-службі.
"Єдина зустріч, яку провів міністр інфраструктури із офіційними представниками турецької авіакомпанії в зазначений період, була зустріч із керівництвом Atlas Global в рамках нагородження українського пілота Олександра Акопова", - йдеться у повідомленні.
Раніше видання EUReporter повідомило, що Омелян переривав відпустку на турецькому узбережжі для переговорів з делегацією турецьких чиновників транспортної галузі.
Відзначалося, що переговори були ініційовані українською стороною.
Економічна правда
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