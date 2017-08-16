Маріупольський порт постраждає через перекриття Керченської протоки

Через перекриття Керченської протоки ДП "Маріупольський морський торговельний порт" втратить близько 30% великовантажного флоту, що істотно позначиться на вантажопереробці.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив в.о. директора порту Олександр Олійник.

За його словами, підприємство дійсно переживає непростий період.

"При порозі беззбитковості в 350-400 тисяч тонн вантажів ми в серпні зможемо перевантажити тільки 160 тисяч тонн, оскільки основні наші партнери - маріупольські меткомбінати - були змушені в цьому місяці переорієнтувати свою продукцію в південні порти", - заявив Олійник.

Крім того, додає директор підприємства, через будівництво Керченського моста будуть обмежені технічні параметри судів, а значить, порт втратить близько 30% великовантажного флоту, що істотно позначиться на вантажопереробці.

"Але є всі підстави вважати, що у вересні вантажі поступово стануть до нас повертатися. Нехай і меншого тоннажу", - зазначив Олійник.

"Безумовно, нам доведеться економити, але, перш за все, за рахунок скорочення поточних витрат, ремонтів та припинення не термінових будівельних робіт. Як і раніше наша першочергова задача - виконувати свої зобов'язання перед державою і трудовим колективом. І звичайно, продовжувати розвиток підприємства, шукати нових клієнтів, диверсифікувати вантажну базу", - підсумував він.

Раніше Росія опублікувала заяву, згідно з якою з 9 серпня рух через Керченську протоку тимчасово заборонено.

Як відомо, Росія будує транспортний перехід до анексованого у 2014 році півострова Крим зі своєї території через Керченську протоку. Орієнтовно, до кінця 2018 року очікується запуск автомобільної частини моста, в кінці 2019 року – залізничної.



Україна готує позов проти Росії через будівництво Керченського моста і втрат своїх портів.

Економічна правда