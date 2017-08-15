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Аеропорт "Одеса" отримав нового директора

Вівторок, 15 серпня 2017, 19:07

Новим директором ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса" призначений Павло Прусак.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

Збори учасників аеропорту на яких було прийнято відповідне рішення відбулося 15 серпня.

Зміна керівництва відбулася в зв'язку з припиненням контракту з Віталієм Портянко, який займав цю посаду з 2013 року.

Портянко продовжить роботу на підприємстві на посаді керівника з розвитку інвестиційних інфраструктурних проектів в аеропорту "Одеса".

"Прусак має вищу економічну та юридичну освіту, управлінський досвід в аеропортовому бізнесі, крім того, він пройшов стажування і підвищив кваліфікацію за програмою розвитку аеропортів при департаменті торгівлі США", - повідомляє прес-служба.

Економічна правда

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