Аеропорт "Одеса" отримав нового директора

Новим директором ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса" призначений Павло Прусак.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

Збори учасників аеропорту на яких було прийнято відповідне рішення відбулося 15 серпня.

Зміна керівництва відбулася в зв'язку з припиненням контракту з Віталієм Портянко, який займав цю посаду з 2013 року.

Портянко продовжить роботу на підприємстві на посаді керівника з розвитку інвестиційних інфраструктурних проектів в аеропорту "Одеса".

"Прусак має вищу економічну та юридичну освіту, управлінський досвід в аеропортовому бізнесі, крім того, він пройшов стажування і підвищив кваліфікацію за програмою розвитку аеропортів при департаменті торгівлі США", - повідомляє прес-служба.

Економічна правда