Аеропорт "Одеса" отримав нового директора
Новим директором ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса" призначений Павло Прусак.
Про це повідомляє прес-служба аеропорту.
Збори учасників аеропорту на яких було прийнято відповідне рішення відбулося 15 серпня.
Зміна керівництва відбулася в зв'язку з припиненням контракту з Віталієм Портянко, який займав цю посаду з 2013 року.
Портянко продовжить роботу на підприємстві на посаді керівника з розвитку інвестиційних інфраструктурних проектів в аеропорту "Одеса".
"Прусак має вищу економічну та юридичну освіту, управлінський досвід в аеропортовому бізнесі, крім того, він пройшов стажування і підвищив кваліфікацію за програмою розвитку аеропортів при департаменті торгівлі США", - повідомляє прес-служба.
Економічна правда
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